لبنان

قاضي يطلق صرخة وجع... ماذا قال؟

Lebanon 24
12-06-2021 | 10:22
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أطلق القاضي شادي قردوحي صرخة وجع من الاوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك" ما يلي:
 
"بلد تحكمه العاهرات ويقوده القوادون......مع الاسف.....لا أقصد من تبيع شرفها لقاء مبلغ مالي ولا من يسهل لها....بل أقصد (وعن عمد) رجال تولوا السلطة في وطني فباعوا ضمائرهم وكرامة شعبهم لتكديس الأموال......عم بسمع عمرو أديب كيف عم ينعى وطني وعنا الشباب مختلفين على وزير زايد او ناقص.....يا بلا شرف ما في حليب للاطفال ما حنحكي دواء ولا بنزين........أنا القاضي شادي قردوحي قبل الجميع .....يجب منعنا جميعنا "رئيس، وزير، قاضي، ضابط، مدير عام،.....للفئة الثالثة" من السفر فوراً والقاء حجز احتياطي على اموالنا المنقولة وغير المنقولة بما فيها املاك الزوجة والاولاد الراشدين والقاصرين في لبنان والخارج......ومني وعليي "ننقبر نتحمل مسؤولياتنا".....القاضي شادي قردوحي(اوكي خرقت موجب التحفظ وانا أرضخ للقانون وأتقبل اي عقوبة مسلكية بس المهم يضل فيه شعب عايش لتحكموه ويدفع ضرايب ورسوم)"
 
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