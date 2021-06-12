مكتب درغام يستغرب زج اسمه في موضوع التهريب

نفى المكتب الاعلامي لعضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام في بيان، "ما يتم تناقله من أخبار على بعض المواقع، والتي عمدت عن قصد إلى زج اسمه في موضوع التهريب وتخزين المحروقات لغايات دنيئة تشبه أصحابها، والكلام المنسوب إلى مصادر عن تمسكه بدعم وتغطية رموز التهريب، ليس سوى هلوسات في عقول أصحابها".وأكد أن "هذا الكلام عار من الصحة جملة وتفصيلا ولا يمت للحقيقة بصلة".كذلك أكد أن "درغام لا يتدخل لا في موضوع التهريب ولا غيره من الأعمال المشبوهة التي لها أصحابها، وهم معروفون للقاصي والداني في عكار وكل لبنان، أما الحملة التي تهدف إلى التشهير بسمعته فهي مرتدة على أصحابها".وختم البيان داعيا "القضاء والقوى الأمنية الى التشدد والمحاسبة واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين والمحتكرين".