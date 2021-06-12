عمرو أديب يفقد أعصابه على الهواء ويناشد الدول العربية: "لبنان انهار.. بيروت بقت عتمة"

وجه الإعلامي المصري عمرو أديب صرخة من القلب إلى الدول العربية، وقال: "لبنان انهار، انسوا مشاكلكم مع الطوائف اللبنانية... لبنان محتاج لبن الأطفال"، متسائلا: "هل العالم مش قادر يبعت لبن أطفال إلى لبنان".

ولفت أديب خلال برنامج "الحكاية" إلى أن هناك بشرا في لبنان بحاجة إلى حليب أطفال، وأضاف: "مينفعش في العالم العربي نعيش.. وسويسرا الشرق مفيهاش لبن أطفال، ده عار".

وطالب الجامعة العربية التحرك لحل أزمة لبنان، وقال: "بيروت بقت عتمة.. عايزين مرة نشوف جامعة الدول العربية بتعمل حاجة، يعني إيه طفل يموت عشان مفيش لبن، عايزين جامعة الدول العربية يصحوا من النوم بكرة الصبح ويفتحوا التكييف ويشوفوا هيعملوا إيه، أمال إحنا فاتحنها ليه".