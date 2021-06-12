عكر: لضرورة إدخال جميع المرضى إلى المستشفيات

عقدت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، اجتماعا طارئا في وزارة الدفاع الوطني، للمعنيين بالقطاع الصحي في لبنان، وجرى البحث في الواقع الصحي المتردي.وأكدت عكر أن الرعاية الطبية أصبحت في خطر، "وبتنا لا نعلم على من نضع اللوم في ظل الشلل الحاصل، وتلكؤ بعض المستشفيات الخاصة عن استقبال المرضى من المواطنين ومن معظم الفئات لا سيما المشمولين بالطبابة العسكرية من مرضى الجيش والأجهزة الأمنية وإعلانها عبر وسائل الإعلام عدم إجراء بعض العمليات الجراحية، وعدم استقبال مرضى غسيل الكلى، حيث يعرضون أرواح المواطنين للخطر، في ظل النقص الحاد في الطواقم الطبية والتمريضية بسبب الهجرة ووباء كورونا، فيما يطالب بعض الأطباء المواطنين بدفع مبالغ طائلة لقاء إجراء العمليات الجراحية".أضافت: "أما المختبرات، فقد أعلنت عدم قدرتها إجراء الفحوصات الطبية. وبحسب ما كشف وزير الصحة حمد حسن خلال مداهمات متكررة للمستودعات، ان بعض مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية يخبئون الدواء وحليب الأطفال، ويعتبرون ان ذلك مسؤولية الدولة ولا تقع على عاتقهم. نسألكم: أين التعاون وأين المسؤولية والضمير الإنساني وأنتم تقفون متفرجين على وجع الناس وتخبئون الأدوية والمستلزمات الطبية وتبيعونهھا للمستشفيات والمواطنين بأسعار خيالية وبعشرة أضعاف وبالدولار الأميركي. أين ضمير الجميع ولبنان يعيش أزمة اقتصادية ومالية لم يشهدها من قبل، وأنتم لستم مستعدين للتضحية وتتقاذفون المسؤوليات مع بعضكم البعض ومع مصرف لبنان. نطالب المجتمع الدولي بمساعدتنا ونحن لا نريد مساعدة أنفسنا".وتابعت: "من هنا نطلق هذه الصرخة، فما يحصل جريمة ضد الإنسانية، وممنوع أن نرى مريضا يطلب المساعدة ويقف أمام مستشفى لا يستقبله، وأن يطلب دواء لا يمكنه الحصول عليه. علينا جميعا استنباط الحلول والتواضع والتضحية لحماية وطننا ومواطنينا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان وانهيار العملة وتصاعد سعر الصرف".ودعا المجتمعون إلى ضرورة إدخال جميع المرضى إلى المستشفيات وعدم تركهم أمام أبوابها من دون استشفاء، إضافة إلى عقد اجتماعات متتالية وعلى مدى ثلاثة أيام بدءاً من نهار الإثنين المقبل في مبنى الضمان الإجتماعي لكل الجهات الضامنة الحكومية والأجهزة العسكرية والأمنية للخروج بحلول جذرية، وأبرزها:- دراسة اقتراح تعديل التعرفات الإستشفائية والطبية للأطباء والمستشفيات.- دراسة اقتراح تعديل لوائح المستلزمات الطبية لا سيما المغروسات.- دراسة التعديل الذي سيشمل التعرفات الجديدة وكيفية تأمين التمويل اللازم لتغطية الزيادات التي ستتم الموافقة عليها.- رفع نتائج الاجتماعات الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر للقيام بالجهود اللازمة مع المعنيين.