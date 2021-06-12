في القنيطرة.. شاحنة اصطدمت بسيارة لـ"اليونيفيل"

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن شاحنة "بيك اب" اصطدمت بسيارة رباعية الدفع تابعة للكتيبة الفرنسية في "اليونيفيل" في بلدة القنيطرة قضاء مرجعيون، مما أدى الى إصابة ابن صاحب البيك آب (17 عاما) بجروح نقل على اثرها الى مستشفى غندور في النبطية للمعالجة.