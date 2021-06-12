الحريري التقى رؤساء الحكومات السابقين.. وهذا ما تم تداوله

عقد عصر اليوم في "بيت الوسط" لقاء ضم الرئيس المكلف تشيكل الحكومة سعد الحريري ورؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، تم خلاله التداول بآخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، ولا سيما ما يتعلق منها بمسار تشكيل الحكومة الجديدة.