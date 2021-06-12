لبنان

لأول مرة.. انتخابات قضائية لمكافحة الفساد

Lebanon 24
12-06-2021 | 11:24
A-
A+
Doc-P-832534-637591204134801698.jpg
Doc-P-832534-637591204134801698.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بناءً على الدعوة التي وجّهها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، التأمت ظهر اليوم في قاعة الخطى الضائعة، في قصر عدل بيروت، الهيئة الناخبة المؤلفة من القضاة الأصيلين في كل من القضاء العدلي والإداري والمالي، لانتخاب قاضيين متقاعدين في منصب الشرف في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. 
وقد خاض قضاة لبنان هذه التجربة لأول مرة في تاريخ القضاء اللبناني، اذ بلغ عدد المرشحين خمسة قضاة كما بلغ عدد المقترعين 324 قاضياً.
ترأس جلسة الانتخاب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، بحضور رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، وتولى مهمّة مقرّر الجلسة، القاضي الأصغر سناً تدي سلامه.
جرى الشروع في العملية الانتخابية بعد التأكّد من اكتمال النصاب القانوني البالغ /293/ قاضياً من أصل العدد الإجمالي للناخبين وهو /583/ قاضياً.
وبنتيجة فرز الأصوات، أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود فوز كلّ من القاضيين المتقاعدين في منصب الشرف كلود كرم وتريز علاوي بعضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:29 | 2021-06-12
14:03 | 2021-06-12
13:47 | 2021-06-12
13:31 | 2021-06-12
13:11 | 2021-06-12
13:06 | 2021-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website