لبنان

إطلاق نار عند الحدود الجنوبية.. ماذا جرى؟

Lebanon 24
12-06-2021 | 18:59
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أطلق جنود العدو الاسرائيلي  النار في الهواء لترهيب المزارعين الذين يحصدون أرزاقهم قرب الشريط الشائك الحدودي في سهل مرجعيون مقابل مستعمرة المطلة.
 
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