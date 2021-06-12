في اليوم الثاني من ماراتون فايزر... كم بلغ عدد الملقحين؟

أعلنت وزارة الصحة العامة أن عدد الملقحين في "ماراتون فايزر" اليوم بلغ 19089 شخصا، على أن يستكمل الماراتون طيلة يوم غد في مختلف المحافظات اللبنانية، من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء.