خير: نأمل تشكيل حكومة بأسرع وقت

أعرب الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير عن أمله بـ"تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لكي نخطو الخطوة الأولى والضرورية والأساسية لاستعادة ثقة المواطنين بوطنهم وثقة الخارج بلبنان لمد يد المساعدة الى الإدارة الرسمية عوضا من أن تذهب المساعدات الى اتجاهات لا تخدم الوطن بأسره".

وفي كلمة له خلال جولة في أقضية مرجعيون وبنت جبيل وصور، قال خير: "

جولتنا اليوم تهدف الى الوقوف الى جانب أهلنا في الجنوب بطلب من دولة الرئيس نبيه بري بتوجيه من رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، على أمل أن يتخطى اللبنانيون هذه المأساة وتُحلَ كل الأزمات في ظل فقد المواطن للأمل على كافة المستويات الحياتية".