لبنان

تحركات احتجاجية واقفال طرق في النبطية بسبب الاوضاع المعيشية

Lebanon 24
12-06-2021 | 19:47
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شهدت النبطية لليوم التالي على التوالي تحركات احتجاجية بسبب الاوضاع المعيشية الصعبة وفقدان مادة البنزين والذل الذي يعيشه المواطن على المحطات يوميا، وعمدت مجموعة من الشبان عصر اليوم الى اقفال الشارع العام في مدينة النبطية قرب السرايا الحكومية بسياراتهم التي أوقفوها وسط الشارع، ونزلوا منها وهم يرددون هتافات تندد بالطبقة السياسية الفاسدة.
وخلال فترة قصيرة حضرت عناصر من قوى الامن الداخلي وعملت على فتح الطرق.
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