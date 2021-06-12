لبنان

حادثة مقتل شاب من آل المقداد تتفاعل.. احتجاج وقطع طريق بعلبك - الهرمل

Lebanon 24
12-06-2021 | 20:47
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عمد عدد من الشبان، مساء اليوم، إلى قطع طريق بعلبك – الهرمل في بلدة مقنة بالسواتر الترابية، وذلك على خلفية مقتل شاب من عائلة المقداد من أبناء البلدة.

وكانت قيادة الجيش أعلنت في بيان، اليوم السبت، أنه وأثناء قيام دورية من الجيش في منطقة رأس بعلبك بملاحقة سيارة نوع فان محملة بالمحروقات معدة للتهريب وبداخلها 3 أشخاص، عمد هؤلاء إلى شهر السلاح بوجه عناصر الدورية، كما حاول السائق دهس العناصر الذين اضطروا إلى اطلاق النار ما ادى إلى اصابة (م.م) الذي نقل إلى المستشفى وما لبث أن فارق الحياة.

أوقفت الدورية كلاً من (إ.م) و (أ.ح) كما ضبطت كمية من الأسلحة وسيارة رابيد بداخلها رمانة يدوية.

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