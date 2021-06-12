فهمي يكشف: هناك أجهزة خارجية كانت تسعى لإشعال حرب في لبنان

أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي على موقفه من أنّ "الوضع الأمني والإجتماعي قد تلاشى"، وقال: "لقد وصلنا إلى ما حذرت منه منذ فترة، ويمكن السيطرة على الأمن عند الحدود أو على تهريب المخدرات لكن في ظل عدم وجود حكومة لا يمكن المحافظة على الأمن الإجتماعي ونحن نعمل باللحم الحي".

وفي حديث عبر قناة "الجديد"، كشف فهمي أنه "كان لدي معطيات أن هناك أجهزة خارجية كانت تسعى لإشعال حرب أهلية"، كما حذر من تدهور الأوضاع أكثر ودعا إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن.

وأوضح فهمي أنه "تم وضع عند كل محطة محروقات عنصر أو عنصرين من قوى الأمن"، لكنه أضاف: "لا قدرة لنا على زيادة العدد بسبب نقص في العديد".

وأعرب فهمي عن تمنياته بالتوفيق للرئيس المكلف سعد الحريري في مهمّته، وقال: "هدفنا هو إنقاذ لبنان وأنا متأكد أن الهدف الرئيسي للحريري هو تشكيل حكومة".

وأضاف: "أنا مستعد أن أزور كافة البلدان التي تعترف بها الحكومة اللبنانية بما فيها سوريا، ما عدا الكيان الصهيوني".