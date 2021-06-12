لبنان

فهمي يكشف: هناك أجهزة خارجية كانت تسعى لإشعال حرب في لبنان

Lebanon 24
12-06-2021 | 21:03
A-
A+
Doc-P-832569-637591287768090844.jpg
Doc-P-832569-637591287768090844.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي على موقفه من أنّ "الوضع الأمني والإجتماعي قد تلاشى"، وقال: "لقد وصلنا إلى ما حذرت منه منذ فترة، ويمكن السيطرة على الأمن عند الحدود أو على تهريب المخدرات لكن في ظل عدم وجود حكومة لا يمكن المحافظة على الأمن الإجتماعي ونحن نعمل باللحم الحي".

وفي حديث عبر قناة "الجديد"، كشف فهمي أنه "كان لدي معطيات أن هناك أجهزة خارجية كانت تسعى لإشعال حرب أهلية"، كما حذر من تدهور الأوضاع أكثر ودعا إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن.

وأوضح فهمي أنه "تم وضع عند كل محطة محروقات عنصر أو عنصرين من قوى الأمن"، لكنه أضاف: "لا قدرة لنا على زيادة العدد بسبب نقص في العديد".

وأعرب فهمي عن تمنياته بالتوفيق للرئيس المكلف سعد الحريري في مهمّته، وقال: "هدفنا هو إنقاذ لبنان وأنا متأكد أن الهدف الرئيسي للحريري هو تشكيل حكومة".

وأضاف: "أنا مستعد أن أزور كافة البلدان التي تعترف بها الحكومة اللبنانية بما فيها سوريا، ما عدا الكيان الصهيوني".

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:54 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:37 | 2021-06-13
04:30 | 2021-06-13
04:23 | 2021-06-13
04:19 | 2021-06-13
04:15 | 2021-06-13
04:00 | 2021-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website