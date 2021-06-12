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لبنان
مجهولان ينتحلان صفة أمنية سلبا سيارة في حامات
Lebanon 24
12-06-2021
|
15:47
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أقدم مجهولان ينتحلان صفة أمنية على سلب جيب تويوتا "fj cruise" بقوة السلاح، من بلدة حامات قرب النفق القديم على الطريق البحري، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".
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