لبنان

مجهولان ينتحلان صفة أمنية سلبا سيارة في حامات

Lebanon 24
12-06-2021 | 15:47
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أقدم مجهولان ينتحلان صفة أمنية على سلب جيب تويوتا "fj cruise" بقوة السلاح، من بلدة حامات قرب النفق القديم على الطريق البحري، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
 
 
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