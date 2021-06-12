مجهولان ينتحلان صفة أمنية سلبا سيارة في حامات

أقدم مجهولان ينتحلان صفة أمنية على سلب جيب تويوتا "fj cruise" بقوة السلاح، من بلدة حامات قرب النفق القديم على الطريق البحري، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".