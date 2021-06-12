لبنان

مجهولان يطلقان النار على شابين في النبطية ويسرقان 700 مليون ليرة

Lebanon 24
12-06-2021 | 23:32
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أقدم مجهولان على متن سيارة "تويوتا" بإطلاق النار على شابين من بلدة كفرصير، وذلك بالقرب من تمثال الصباح - النبطية - طلعة حي البياض.
 
ووفقاً للمعلومات، فقد تمّ سلب الشابين مبلغ 700 مليون ليرة، فيما فر السارقون إلى جهة مجهولة. 
 
 
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