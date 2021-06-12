مجهولان يطلقان النار على شابين في النبطية ويسرقان 700 مليون ليرة

أقدم مجهولان على متن سيارة "تويوتا" بإطلاق النار على شابين من بلدة كفرصير، وذلك بالقرب من تمثال الصباح - النبطية - طلعة حي البياض.

ووفقاً للمعلومات، فقد تمّ سلب الشابين مبلغ 700 مليون ليرة، فيما فر السارقون إلى جهة مجهولة.