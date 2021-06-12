لبنان

بيان هام من وزارة الصحة بشأن التطعيم في "ماراثون فايزر" غداً.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
12-06-2021 | 16:36
A-
A+
Doc-P-832590-637591378917988938.jpg
Doc-P-832590-637591378917988938.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت وزارة الصحة العامة بيانا أعلنت فيه "أنه بعد تمنيع العدد الأكبر من الفئة المستهدفة خلال اليوم الأول من ماراتون فايزر، ونزولا عند طلب المواطنين في تخفيض الفئات العمرية، وفي ظل توفر عدد لقاحات فايزر إضافية، قررت الوزارة وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للقاح، تخفيض عمر الفئة المستهدفة للمشاركة في الجزء الثاني من ماراتون فايزر يوم غد الأحد بحيث تصبح من ثلاثة وخمسين عاما وما فوق، أي مواليد 1968 وما دون، مع تأكيد استقبال مجمل الفئة العمرية المحددة سابقا أي خمسة وخمسين عاما وما فوق وذوي الحاجات الخاصة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:54 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:37 | 2021-06-13
04:30 | 2021-06-13
04:23 | 2021-06-13
04:19 | 2021-06-13
04:15 | 2021-06-13
04:00 | 2021-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website