"المستقبل": الحريري سيحسم قراره بشأن التكليف في اليومين المقبلين

أكّد منسق الإعلام في "تيار المستقبل" عبد السلام موسى، أنّ "خيار الإعتذار بات مطروحاً على جدول تحرك الرئيس المكلّف سعد الحريري، والأمر مرتبط بمروحة المشاورات التي بدأها محلياً مع سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، وعربياً مع المحور العربي الذي ينتمي إليه".

وجاء كلام موسى في مداخلة عبر قناة "العربية"، وقال: "مبادرة بري اصطدمت بتعنت رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وحسْمُ القرار بالإعتذار عن التكليف أو الإستمرار في مخاض التأليف سيكون في غضون اليومين المقبلين، في ظل اقتناع الحريري باستحالة التوافق مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي تنازل عن صلاحيات رئاسة الجمهورية لباسيل الذي حول قصر بعببدا إلى مؤسسة حزبية".

واعتبر موسى أن رئيس الجمهورية ميشال عون بات أسير عملية لإعادة إنتاج زعامة مسيحية ترث زعامته يمثلها جبران باسيل، ويعرف أن عهده قد انتهى، وان تعويم العهد مسألة غير ممكنة في ضوء العزلة العربية والدولية".