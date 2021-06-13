لبنان

السنيورة: "الحريري رئيس مكلّف ومتمسك بصلاحيات رئاسة الحكومة"

Lebanon 24
13-06-2021 | 06:01
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قال الرئيس فؤاد السنيورة عبر "النهار"، بعد اجتماع رؤساء الحكومات السابقين مع الرئيس المكلف سعد الحريري: "أننا لا نزال ندرس كلّ الخيارات، ولا جديد في موضوع الاعتذار"، مؤكداً أن "الحريري رئيس مكلّف ومتمسك بصلاحيات رئاسة الحكومة".
 
وقال إنّ "ما يُحكى في المجالس السياسية وما يعمل عليه في لبنان، ما هو إلا مزيد ممّا يسمى إضاعة للوقت وتفشٍّ للمرض وملهاة للشعب، في إطار وضع اللبنانيين في موقع الخوف، وفي مواجهة بعضهم البعض وتوجيههم إلى مربعاتهم الطائفية. وقد تمّ إذلال المواطن حتى أنه لم يعد يفكّر".
 
ولفت السنيورة إلى أنه "لا بدّ من الإضاءة على أن التفتيش عن حلول يحصل في المكان الخاطئ. تكمن المشكلة في السياسة. وكلّ الإجراءات التي تقام على الصعيد المالي وعلى صعيد ملف دعم السلع، أدت إلى إذلال الناس. لا يريد كلّ من (حزب الله) ورئيس الجمهورية تشكيل حكومة، وإذا لم تشكل لا حلول في الأفق. وليس أي حكومة بل تشكيلة حكومة قادرة على استعادة الثقة، واذا لم يحصل ذلك سيؤدي ذلك إلى مزيد من الإذلال". وتساءل "كيف يمكن الحديث عن حكومة اختصاصيين، ومن ثم الانتقال مباشرة إلى صيغة سميت بثلاث ثمانات؟".
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