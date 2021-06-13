كل لعنات الارض ستلاحقهم

كتب الوزير السابق غازي العريضي في " البناء":

عندما يكون هذا واقعنا وأمامنا عجز استثنائي عن تشكيل حكومة. المعنيون الموصوفون يتقاذفون المسؤوليات والاتهامات ويقدّمون التبريرات غير المقنعة والتي لا توازي شيئاً من قلق اللبنانيين الذين يستفزونهم بالحديث عن الصلاحيات، سنكون بالتأكيد أمام أبشع مشهد من الممارسات والمذلات والإهانات للسياسة وللوطن وللمواطنين.المتقاتلون اليوم، شركاء الأمس، استباحوا كل شيئ. تقاسموا كل شيئ في محاصصة لم نشهد لها مثيلاً. لم يكن في بالهم دستور وطائف وصلاحيات وقوانين. اليوم يستنفرون العصبيات المذهبية والطائفية تحت عناوين منع السطو على الصلاحيات والمسؤوليات والمؤسسات ويقيمون القيامات ولا يقعدونها إذا نقل موظف من مكان الى آخر وهم نقلوا البلد من مكان الى آخر خطير بل الى الآخرة!!