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لبنان
موقف فرنسي لافت عن "حزب الله": "المستفيد الوحيد من تفكك لبنان"
Lebanon 24
13-06-2021
|
07:01
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شددت عضو بمجلس الشيوخ الفرنسي نتالي غوليه، على أن هناك فجوات في آليات مواجهة الإرهاب في أوروبا.
وقالت في تصريح لـ"العربية/الحدث"، إنّ "حزب الله منظمة إرهابية خطيرة"، مشيرة إلى أن المسؤولين كانوا حذروا الحكومة مرارا من خطر إرهابها، على حدّ تعبيرها.
كما تابعت أن "حزب الله" هو المستفيد الوحيد من تفكك لبنان، مشددة على ضرورة الحوار مع الولايات المتحدة لأنها تعرف أكثر عنه.
يُذكر أنّ مجلة لوبوان الفرنسية نشرت تحقيقاً عن نشاطات الحزب في البلاد تحت عنوان: "حزب الله ينسج شبكته في فرنسا".
وبحسب تحقيق المجلة الاستقصائي فإن "حزب الله" يقوم بتمويل نفسه وتخزين متفجرات، وتبييض أموال، على حدّ مزاعم المجلة.
المصدر: العربية
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