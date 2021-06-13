لبنان

جدل بسبب تصريحات منسوبة لياسين جابر.. والأخير يوضح

Lebanon 24
13-06-2021 | 07:10
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اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب ياسين جابر، الى انه "للأسف حصل اجتزاء وسوء تفسير لما قلته خلال مشاركتي في حوار على احدى منصات التواصل الإجتماعي، لذلك اريد ان اؤكد انني عضو في كتلة التحرير والتنمية بقيادة رئيس المجلس النيابي نبيه بري ولن أحيد عن هذا الخط".
 


واعتبر جابر انه "خلال مشاركتي في احدى منصات التواصل الاجتماعي، وجوابي عن التوجه شرقاً ذكرت انني دعوت السفير الصيني الى جلسة للجنة الشؤون الخارجية، ادراكاً مني لأهمية هذا الموضوع وقد طلب السفير ان يعدّ لبنان المشاريع المطلوبة ولن تتأخر الشركات الصينية عن المشاركة. المطلوب ان نبادر اولاً".
 


وحول استيراد النفط الايراني، اشار جابر الى انه "استغربت معارضة هذا الموضوع، فإذا كانت الحجّة هي العقوبات فقريباً سترفع وقد صرح وزير الخارجية الصيني ان العودة الى الاتفاق النووي اصبحت وشيكة وعندها لا مشكلة للبنان في الاستيراد من ايران خاصةً انها تقدم له تسهيلات كبيرة ومغرية".
 
 
وكانت قد تداولت مواقع التواصل الإجتماعي، تصريح نُسب لجابر، اشار فيه الى انه "نائب مستقل غير حزبي انا كنت دائما معارضاً لقرارات كتلتي وممكن ان اترشح كمستقل في الانتخابات المقبلة".
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