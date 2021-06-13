لبنان

أفعى كبيرة دخلت إلى غرفة في مخيم البداوي.. وهكذا كان مصيرها! (صور)

Lebanon 24
13-06-2021 | 07:41
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تمكن أحد العناصر في مخيم البداوي من قتل افعى كبيرة بعد دخولها الى احدى الغرف التابعة لكتيبة شهداء مخيم البداوي.
 
 
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