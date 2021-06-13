لبنان

"حزب الله" وضع على عاتقه التفاوض مع باسيل.. ومخاوف من انتقال ملف لبنان الى جهة دولية

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-06-2021 | 13:00
A-
A+
Doc-P-832636-637591671006999570.jpg
Doc-P-832636-637591671006999570.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أما وأن الملف الحكومي لم يحسم رغم كل الاتصالات السياسية التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله، فإن معلومات الساعات الماضية أكدت أن الرئيس المكلف سعد الحريري  لن يعتذر فهو يحظى بدعم كبير من الطائفة السنية التي تدفعه الى الاستمرار في التكليف وصولا الى التأليف فضلا عن تمسك  الرئيس بري بالحريري لرئاسة الحكومة. 
 ولم تخف مصادر  معنية بالاتصالات الحكومية لـ"لبنان 24 "احتمال" ان تصدر أجواء إيجابية قبل منتصف الاسبوع المقبل، لان من مصلحة القوى السياسية التي تعرقل التأليف، في إشارة الى التيار الوطني الحر، ان تعي جيدا ان التاخير لن يكون في مصلحتها على الإطلاق خاصة وان الحراك الخارجي المرتقب والذي سياتي على الملف اللبناني لن يكون في مصلحة العهد".
واعتبرت المصادر "أن التفاوض في الملف الحكومي أصبح بين "حزب الله"و" التيار الوطني الحر"  فالحزب اليوم  يعمل على تدوير الزوايا مع النائب  جبران باسيل بطريقة لا  يقدم خلالها الرئيس المكلف اي تنازل جديد ، خاصة وأن الأخير قدم كل ما عنده لمصلحة البلد".
ورأت المصادر  "أن هناك قلقا عند "حزب الله" من  ان ينتقل الملف الحكومي بقوة الى روسيا خاصة وان المعلومات الديبلوماسية  تؤكد ان قمة الرئيس  الأميركي جو بايدن  والرئيس  الروسي فلاديمير بوتين  سوف تتطرق  الى الملف الحكومي من ضمن الملف اللبناني ككل".
 

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:54 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:37 | 2021-06-13
04:30 | 2021-06-13
04:23 | 2021-06-13
04:19 | 2021-06-13
04:15 | 2021-06-13
04:00 | 2021-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website