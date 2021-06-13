حريق فجرا في أبي سمراء

اندلع حريق سيارة رباعية الدفع عند الساعة ٤.٣٠ من فجر اليوم في منطقة ابي سمراء - طرابلس بالقرب من ميتم الشعراني، وعلى الفور توجهت فرق فوج اطفاء طرابلس الى المكان وعملت على اخماده، حيث ان النيران التهمت كامل السيارة فيما الاضرار اتت مادية.وقد رجحت المصادر ان يكون سبب احتراقها ناتج عن ماس كهربائي.