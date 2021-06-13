لبنان

نائب كسرواني يسعى لاستمالة زميل سابق، وحتى في الاشرفية "لا خصوصية"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-06-2021 | 08:30
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مع بدء التحضيرات للانتخابات النيابية والبلدية، وبدء الحراك من قِبل المعنيين على مختلف المستويات ، رصد "لبنان ٢٤ "عشاء في دارة نائب كسرواني ، ضمه الى نائب  سابق عن نفس القضاء وأن الدعوة لم تأت صدفة أو من باب الواجبات أو البروتوكول ، بل تقصّد النائب دعوة زميله السابق  ليقدم له ، بالإضافة الى الأطباق النية وكاس العرق ، عرضا نيابيا بأن  يكونا معا في الإنتخابات المقبلة وعرضا ثانيا بلديا يقضي بأن يدعم النائب السابق أحد أفراد  عائلة النائب الحالي لرئاسة بلدية جونية .

وفي خلاصة السهرة ان النائب السابق استمهل مضيفه أسابيع  عدة للإجابة على العرضين .

بيروت

وفي سياق متصل بالتحالفات الانتخابية، تعمَّد مسؤول في ماكينة إنتخابية لأحد الأحزاب اليمينية القول في إجتماع لكوادر هذا الحزب في العاصمة بيروت "ان الانتخابات المقبلة لن يكون فيها مراعاة لخصوصية أحد من المرشحين الحلفاء،  حتى في الاشرفية  رغم ما تمثله في الوجدان المسيحي ، وانه سيكون  للحزب مرشحون  ملتزمون  حزبياً للمقاعد المارونية والارثوذكسية والكاثوليكية والارمن الكاثوليك حتى".

وقال" مَن سيفوز  من المرشحين  سيكون حُكماً في التكتل  الحزبي ونقطة على السطر" .

لبنان

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