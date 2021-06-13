وزارة الصحة مستعجلة ع" ماراتون فايزر" لهالسبب

تبيّن أنه من الأسباب الكامنة وراء تخصيص أكثر من مرحلة "لماراتون فايزر" من قبل وزارة الصحة بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للقاح، وفي المحافظات كافة، هو انتهاء صلاحية اللقاحات المتوافرة حالياً في لبنان في أيلول المقبل (expiry date) أي بعد نحو شهرين ونصف الشهر، ما يستدعي الإسراع في إجراء عمليات التلقيح.