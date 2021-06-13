في أبي سمراء.. سرقا دراجة نارية تعود لخادم مسجد

اقدم شخصان فجر السبت على سرقة دراجة نارية مركونه داخل كراج مبنى مقابل مسجد خديجة في منطقة ابي سمراء - طرابلس ليفرا بعدها لى جهه مجهولة.



ويذكر ان الدراجة النارية عائدة لخادم مسجد خديجة.