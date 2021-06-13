لبنان

في أبي سمراء.. سرقا دراجة نارية تعود لخادم مسجد

Lebanon 24
13-06-2021 | 00:57
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اقدم شخصان فجر السبت على سرقة دراجة نارية مركونه داخل كراج مبنى مقابل مسجد خديجة في منطقة ابي سمراء - طرابلس ليفرا بعدها لى جهه مجهولة.

ويذكر ان الدراجة النارية عائدة لخادم مسجد خديجة.
 
 
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أبي سمراء

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