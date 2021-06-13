هل وافق "حزب الله" على هذا الموقف؟

ما أعلنه معاون الرئيس نبيه بري النائب النائب علي حسن خليل حول تحميل النائب جبران باسيل مسؤولية تعطيل مبادرة رئيس مجلس النواب لم يفاجئ "حزب الله"، الذي كان على علم مسبق بموقفه هذا، وفق مصادر قريبة من "الثنائي الشيعي"، ولذلك قيل أن الحزب ليس بوارد ممارسة أي ضغط لا على حلفائه ولا على غير الحلفاء، وكأنه يقرّ بصوابية ما قاله النائب خليل.