باسيل يخوض معركته الرئاسية باكرًا

تؤكد مصادر رفيعة أن الشروط التي يضعها رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على الرئيس المكّلف سعد الحريري، والتي يتولى نقلها إليه "الخليلان"، تدخل في خانة تحسين ظروفه الإنتخابية في خريف العام 2022، إن لم يكن مرشحًّا مقبولًا لأسباب عديدة، فعلى الأقل ضمان إمساكه بهذه الورقة كلاعب اساسي، بإعتباره رئيس أكبر تكتل نيابي.