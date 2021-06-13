"حزب الله" يتفهمّ

بدا واضحًا أن "حزب الله" حاول التقليل من مفاعيل كلام رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، والذي تبعته حملة إنتقادية ممنهجة ضده من قبل قيادات في "التيار".ويرى الحزب في هذا الكلام محاولة لشد العصب مسيحيًا، من دون أن يغفل إحتمال أن يترك هذا الأمر ندوبًا جدية على العلاقة الثنائية.