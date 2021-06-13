لبنان

تهريب أشخاص عبر البحر من جديد.. هذا ما حصل قبالة شاطىء طرابلس

Lebanon 24
13-06-2021 | 01:06
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 أوقفت وحدة من القوات البحرية مركباً تمّ رصده على مسافة /٥،٥/ ميل بحري قبالة شاطئ طرابلس، وذلك أثناء محاولة تهريب ١٠ أشخاص من التابعية السورية إضافة إلى لبناني واحد عبر المياه الإقليمية اللبنانية.

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