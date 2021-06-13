تهريب أشخاص عبر البحر من جديد.. هذا ما حصل قبالة شاطىء طرابلس

أوقفت وحدة من القوات البحرية مركباً تمّ رصده على مسافة /٥،٥/ ميل بحري قبالة شاطئ طرابلس، وذلك أثناء محاولة تهريب ١٠ أشخاص من التابعية السورية إضافة إلى لبناني واحد عبر المياه الإقليمية اللبنانية.



