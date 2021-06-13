وقائع تكشف.. شرارة واحدة "خطيرة" تشعلُ الشارع في لبنان



وإزاء كل ما يحصل، ما هي الشرارة التي ستشعل الشارع؟ في رأيي انه لو وصل الدولار إلى 100 ألف فاللبناني لن ينتفض.. لو ارتفعت الأسعار إلى أعلى سقف فالشارع لن يتحرّك.. ولكن، كيف يمكن أن يحصل الحراك؟



بكل بساطة، أثيرت مخاوف خلال الأسبوع الماضي من امكانية انقطاع الانترنت عن لبنان بسبب عدم قدرة معامل الطاقة على انتاج الكهرباء، فضلاً عن شح مادة المازوت لتشغيل المولدات. وهنا بدأت الأصوات ترتفع.. كيف يمكن للانترنت أن ينقطع؟ ماذا سيحلّ بنا؟



ومن دون أدنى شك، عندما ينقطع الانترنت في لبنان، وعندما ترتفع أسعار بطاقات تشريج الهواتف، سترى الشارع قد انتفض بكل قوة.. كذلك، عندما يفرض مصرف لبنان قيوداً على سحوبات التحويلات الخارجية بالدولار، لن يبقى أحدٌ في منزله، لأن أكثرية الناس يعتمدون على الدولارات الخارجية لتلبية حاجاتهم وأوضاعهم. أما عندما يتم سحب هذه الورقة منهم، فإن الجميع سينقلب على الحكومة وعلى المسماة بـ"دولة".. وستكون خراباً ودماراً.. وفي الحقيقة، طالما لم يحصل ذلك فلن ترى انتفاضة ولن ترى حراكاً.. وفي المحصلة، الإنترنت سيقلب كل شيء في لبنان.. وبطاقات التشريج أيضاً.. واذا كان ذلك هو الأمل بالتغيير والطريق نحو الحل وانهاء مشاهد الذل، فلينقطع الانترنت ولترتفع أسعار تشريج الهواتف.. اليوم قبل الغد..

