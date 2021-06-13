لبنان

إطلاق النار على دورية في مقنة.. الجيش يصدر بيانه

Lebanon 24
13-06-2021 | 02:06
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 12/6/2021 حوالى الساعة 20.00 في محلة مقنة - البقاع على أثر توقيف مهربين ومقتل المواطن (م.م)، أقدم مجموعة شبان عند مرور دورية للجيش على إطلاق النار في الهواء وفوق الدورية ما أدى إلى وقوع أضرار مادية طفيفة بالآليات دون وقوع إصابات بالأرواح، وعمدوا على قطع طريق مقنة، على الفور عملت قوة من الجيش على فتح الطريق وتسيير دوريات وإعادة الوضع إلى ما كان عليه".
 
وأمس، أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ "شباناً من آل المقداد عمدوا إلى مهاجمة مركز للجيش عند مفرق بلدتي يونين - مقنة".
 
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