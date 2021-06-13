انطلاق انتخابات نقابة المهندسين في طرابلس

إنطلقت انتخابات نقابة المهندسين في طرابلس صباح اليوم عند الساعة التاسعة.وقد اقيمت الانتخابات لإختيار نقيب جديد و8 أعضاء لمجلس النقابةويشارك في هذه الإنتخابات 9525 من أصل 12165 سددوا إشتراكاتهم ويحق لهم الإنتخاب.وتتنافس في هذه الإنتخابات 4 لوائح تحظى بدعم وتأييد القوى والفاعليات السياسية والحزبية و هي:- لائحة 2024 برئاسة المرشح لمنصب النقيب المهندس بهاء حرب، وتضم المهندسين: صولانج الحويك، محمد شيخ النجارين، خضر حسين، ريما منصور، نقولا سليمان، زكريا عقل، بدواني جبور.- لائحة الإنقاذ النقابي التي يترأسها النقيب السابق فؤاد ضاهر وتضم المهندسين: وسيم الحولي، زكريا عقل، الدكتور بشار الحسن، ألكسي منصور، جوزيف العم، سهير ليلى، إبراهيم نحّال، مكسيم داوود، والدكتور محمد هللو.- لائحة البعد الرابع برئاسة المهندس روجار رامز النشار لمنصب النقيب إضافة الى لائحة المرشحين المستقلين: محمد شيخ النجارين، ماجدة الصيداوي، زكريا عقل، الدكتور بشار الحسن، والمهندس جميل عازار، إضافة إلى عدد من المرشحين المستقلين منهم: طوني فغالي لمنصب النقيب ولعضوية المجلس كل من: أحمد هرموش، جميل عازار، محمد الصاج، شربل غصن، محمد شيخ النجارين وصلاح شعراوي.