احتمال تساقط رذاذ جنوبا.. كيف سيكون طقس بداية الاسبوع؟





وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق البحر الاسود يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط ويؤدي الى طقس ربيعي معتدل خلال الأيام المقبلة. ملاحظة: معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و 30 درجة .



- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط بعض الرذاذ في المناطق الجنوبية صباحا يتحول خلال النهار الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق البحر الاسود يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط ويؤدي الى طقس ربيعي معتدل خلال الأيام المقبلة. ملاحظة: معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و 30 درجة .- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط بعض الرذاذ في المناطق الجنوبية صباحا يتحول خلال النهار الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الثلاثاء:غائم جزئيا مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية بينما تبقى دون تعديل في المناطق الداخلية والساحلية، تنشط الرياح احيانا ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.