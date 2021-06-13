لبنان

احتمال تساقط رذاذ جنوبا.. كيف سيكون طقس بداية الاسبوع؟

Lebanon 24
13-06-2021 | 03:24
A-
A+
Doc-P-832689-637591769749121617.jpg
Doc-P-832689-637591769749121617.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق البحر الاسود يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط ويؤدي الى طقس ربيعي معتدل خلال الأيام المقبلة. ملاحظة: معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و 30 درجة .

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط بعض الرذاذ في المناطق الجنوبية صباحا يتحول خلال النهار الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.
 
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.
الثلاثاء:غائم جزئيا مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية بينما تبقى دون تعديل في المناطق الداخلية والساحلية، تنشط الرياح احيانا ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.
 
الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح من حين لاخر.

- درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 20 الى 29 درجة، فوق الجبال من 15 الى 28 درجة، في الداخل من 20 الى 32 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل متوسط أحيانا على المرتفعات.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75 %.

- حال البحر: متوسط الموج. حرارة سطح الماء: 25 درجة.

- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 05,26.

- ساعة غروب الشمس: 19,50 .
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:54 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:41 | 2021-06-13
04:37 | 2021-06-13
04:30 | 2021-06-13
04:23 | 2021-06-13
04:19 | 2021-06-13
04:15 | 2021-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website