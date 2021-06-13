بعد سقوط 14 جريحاً صباحاً.. حادث سير جديد وهذه التفاصيل

وقع حادث سير صباح اليوم على طريق عام عدبل - الجومة بين سيارتين، ما أدى إلى سقوط 3 جرحى، وفقاً لما أفادته مندوبة "لبنان 24".وفي التفاصيل أنّ عناصر الصليب الأحمر حضروا إلى المكان، حيث عملوا على نقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة.ويأتي هذا الحادث بعد ساعات على سقوط 14 جريحاً بانحراف فان عن طريق عام ابلح، واصطدمه بحائط غرفة محل تجاري وإصابة 14 عاملا سوريا والسائق بجروح متفاوتة.