لبنان

بحقّه 25 مذكّرة عدلية بجرائم مختلفة.. هكذا أوقف

Lebanon 24
13-06-2021 | 04:37
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

"توافرت معلومات لدى مفرزة النبطيّة القضائية في وحدة الشرطة القضائيّة عن تواجد أحد المطلوبين للقضاء في بلدة زوطر الغربيّة.

على الفور، وبتاريخ 12-6-2021، أوقفته دوريّة من المفرزة المذكورة، ويدعى:

- ف. إ. (مواليد عام 1954، لبناني)

يوجد بحقّه /25/ مذكّرة عدلية بجرائم: سرقة، احتيال، تزوير وشِك من دون رصيد. ضُبط بحوزته بطاقة هويّة مزوّرة.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ".
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