بحقّه 25 مذكّرة عدلية بجرائم مختلفة.. هكذا أوقف

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:"توافرت معلومات لدى مفرزة النبطيّة القضائية في وحدة الشرطة القضائيّة عن تواجد أحد المطلوبين للقضاء في بلدة زوطر الغربيّة.على الفور، وبتاريخ 12-6-2021، أوقفته دوريّة من المفرزة المذكورة، ويدعى:- ف. إ. (مواليد عام 1954، لبناني)يوجد بحقّه /25/ مذكّرة عدلية بجرائم: سرقة، احتيال، تزوير وشِك من دون رصيد. ضُبط بحوزته بطاقة هويّة مزوّرة.التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ".