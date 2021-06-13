جريح بإنزلاق دراجة نارية في بخعون

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن شخصا أصيب بجروح في الرأس واليد نتيجة تعرض الدراجة النارية التي كان يقودها لانزلاق على الطريق العام في بلدة بخعون ـ الضنية، قبالة مركز الدفاع المدني.



وتم نقله إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي.