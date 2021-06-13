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لبنان
جريح بإنزلاق دراجة نارية في بخعون
Lebanon 24
13-06-2021
|
04:41
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن شخصا أصيب بجروح في الرأس واليد نتيجة تعرض الدراجة النارية التي كان يقودها لانزلاق على الطريق العام في بلدة بخعون ـ الضنية، قبالة مركز الدفاع المدني.
وتم نقله إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي.
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