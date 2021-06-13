الحريري يستذكر وليد عيدو وابنه خالد.. ماذا قال؟

غرّد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، وكتب عبر حسابه على"تويتر":

"١٤ سنة مرت على استشهاد الصديق الحبيب وليد عيدو وابنه خالد، نستذكره مدافعاً عن حرية وسيادة لبنان وعن العدالة وقيمها ونستذكره صوتاً مدوياً دفاعاً عن كرامة بيروت وحقوق اهلها…رحم الله الشهيدين وكل شهدائنا الأبرار".