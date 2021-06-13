لبنان

مشاركة كثيفة في انتخابات نقابة مهندسي طرابلس

Lebanon 24
13-06-2021 | 12:45
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 تشهد باحة معرض رشيد كرامي الدولي خلال عملية انتخابات نقابة المهندسين في طرابلس إقبالا كثيفا ومنافسة حادة بين اللوائح، وسط تدابير وقائية ومتابعة ميدانية من قبل النقيب والمرشحين.

وتستمر الحركة الانتخابية وعملية الاقتراع حتى السادسة مساء.
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