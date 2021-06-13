مشاركة كثيفة في انتخابات نقابة مهندسي طرابلس

تشهد باحة معرض رشيد كرامي الدولي خلال عملية انتخابات نقابة المهندسين في طرابلس إقبالا كثيفا ومنافسة حادة بين اللوائح، وسط تدابير وقائية ومتابعة ميدانية من قبل النقيب والمرشحين.وتستمر الحركة الانتخابية وعملية الاقتراع حتى السادسة مساء.