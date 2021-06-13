وزارة الصحة: 13145 ملقحا حتى الساعة الواحدة بماراتون فايزر

أعلنت وزارة الصحة العامة، أن عدد الملقحين اليوم بلغ حتى الواحدة من بعد الظهر 13145 شخصا. وتلقى هؤلاء لقاحات فايزر.



وتستمر مراكز التلقيح في مختلف المحافظات استقبال المواطنين والمقيمين من الفئات المستهدفة حتى هذا المساء.