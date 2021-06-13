اتحاد بلديات الضنية تسلم مستلزمات طبية من وزارة الصحة

تسلم المركز الصحي في اتحاد بلديات الضنية من وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن مستلزمات طبية وأجهزة تنفس وأدوية ولوازم فحوص ومعدات وقاية شخصية، من أجل مواجهة تفشي جائحة كورونا، إضافة إلى تجهيز المركز ببرادات حفظ اللقاحات وجميع الأدوات اللازمة، لتسهل عملية إعطاء اللقاح الذي سيوفره المركز لأهالي المنطقة خلال الأسبوع المقبل.واعتبر رئيس الإتحاد محمد سعدية، أن "هذه الهبة تساعد على تنفيذ أهداف المركز في مواجهة فيروس كورونا، وتأمين اللقاحات للأهالي للحد من إنتشار الوباء، وستسهم في تعزيز قدرات هذا الصرح الصحي، بحيث يستطيع تأمين الخدمات الصحية والطبابة لأهالي منطقة الضنية".