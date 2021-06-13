لبنان

كانت تمارس رياضة المشي في الوادي في كسروان.. وهذا ما حصل!

Lebanon 24
13-06-2021 | 07:24
A-
A+
Doc-P-832745-637591910947709095.jpg
Doc-P-832745-637591910947709095.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكنت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني، بعد جهود مضنية إستمرت لساعات، من إنقاذ إمرأة تعرضت لإصابة خلال ممارستها هواية المشي hiking في واد بين كفردبيان وفيطرون كسروان. وقد إستنجدت بعناصر الدفاع المدني الذين سارعوا على الفور إلى الوادي، وتمكنوا من العثور على المواطنة، وتم نقلها إلى مستشفى السان جورج في عجلتون لتلقي العلاج.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:11 | 2021-06-13
18:04 | 2021-06-13
17:42 | 2021-06-13
17:41 | 2021-06-13
17:35 | 2021-06-13
17:11 | 2021-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website