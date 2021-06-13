كانت تمارس رياضة المشي في الوادي في كسروان.. وهذا ما حصل!

تمكنت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني، بعد جهود مضنية إستمرت لساعات، من إنقاذ إمرأة تعرضت لإصابة خلال ممارستها هواية المشي hiking في واد بين كفردبيان وفيطرون كسروان. وقد إستنجدت بعناصر الدفاع المدني الذين سارعوا على الفور إلى الوادي، وتمكنوا من العثور على المواطنة، وتم نقلها إلى مستشفى السان جورج في عجلتون لتلقي العلاج.