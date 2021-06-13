عدرة يدعو المواطنين الى تلقي اللقاح في ماراتون فايزر

صرح مدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرة بأن وزارة الصحة العامة خفضت عمر الملقحين الى 53 عام في ماراتون فايزر ليوم الأحد 13 حزيران وذلك لتحقيق المناعة المجتمعية المطلوبة بأسرع وقت وذلك من الساعة الثامنة صباحا ولغاية السادسة مساء ومن دون موعد مسبق.ودعا عدرة المواطنين بالاستفادة من هذا الماراثون والاقبال على أخذ اللقاح.