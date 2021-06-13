لبنان

خريس: بري طلب الانتظار قليلا ولكن للصبر حدودا

Lebanon 24
13-06-2021 | 07:45
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كرمت لجنة الخدمات في بلدة المساكن الشعبية، رئيس بلدية شمع عبدالقادر صفي الدين وأحمد جبيلي والمختار سعيد دكور ورئيس قسم المختارين في حركة "أمل"-إقليم جبل عامل المختار خليل زين، خلال احتفال رعاه عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس. 

وكانت كلمة لخريس قال فيها: "على مستوى الجنوب، قد يكون الوضع أفضل من باقي المناطق بفضل عوامل عدة أولها المغترب، وثانيا الحمضيات على الساحل وثالثا خلية الأزمة في كل ضيعة شكلتها حركة أمل، إذ عملت منذ اللحظة الأولى لهذه الأزمة على خدمة أهلها، وهذا العامل يمثل التكافل الاجتماعي الذي يجب ان ننميه. وهذه الخطوات كانت بتوجيهات من قيادات الحركة والرئيس نبيه بري، لنقف بجانب المحرومين".

وتابع: "على الرغم من مبادرة الرئيس نبيه بري الذي يعمل ليل نهار، هناك أناس لا يسمعون بل يأخذون مواقف ليست لمصلحة الوطن وإنسانه، وينحرون الوطن بخنجر ويعملون على أخذ مواقف متصلبة وكأننا نعيش برخاء والأوضاع جيدة في كل القطاعات".

وختم: "الرئيس بري طلب الانتظار قليلا، ولكن للصبر حدود، وهناك أمور يجب أن تتكشف كما يجب للحقيقة أن تتوضح".
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