عملية التلقيح بمارتوان فايزر ازدادت بنسبة 25% عن يوم أمس

أكد المدير العام لمستشفى بعبدا الحكومي الجامعي الدكتور فريد صباغ أن اليوم الثاني من ماراثون فايزر "يسير في شكل سليم"، وقال: "إن انخفاض الفئة العمرية المسموح تلقيحها لقاح فايزر أسهم بازدياد عدد الملقحين في اليوم الثاني من ماراتون فايزر بنسبة حوالى 25 في المئة عن يوم أمس حتى الساعة الثانية من بعد الظهر، في مستشفى بعبدا الجامعي"، مشيرا الى أن "عملية التلقيح تجري بشكل سليم".ووجه صباغ في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام"، دعوة الى "جميع الراغبين بتلقي لقاح فايزر والوافدين الى المراكز والمستشفيات المعتمدة، التسجيل على المنصة التابعة لوزارة الصحة العامة، وليكن في حوزتهم الكود الذي وصلهم، ورقم الهاتف الذي تم تسجيلهم عليه لتسهيل عملية التلقيح وتسريعها".وأعلن أن العدد الملقح وصل حتى الساعة الى 400.