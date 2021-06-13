لبنان

توتر في انتخابات نقابة مهندسي طرابلس والشمال

Lebanon 24
13-06-2021 | 08:34
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تشهد انتخابات المهندسين في طرابلس والشمال توترات كبيرة منذ اكثر من ساعتين ، بعد نشر اخبار كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بحصول تزوير في الانتخابات من قبل احدى اللوائح بعد السماح لاشخاص بالاقتراع عن مهندسين لم يحضروا الى الانتخابات .

وعلى اثرها توجه عدد من الثوار من عكار وطرابلس الى معرض رشيد كرامي لدعم احد المرشحين المستقلين حيث تم منعهم من قبل الجيش من الدخول حيث ان الدخول يقتصر فقط على الاعضاء المسجلين في نقابة المهندسين بالاضافة للاعلام.
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