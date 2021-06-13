حمد حسن: تخطينا ١٧٥٠٠ لقاح

غرّد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن عبر حسابه الخاص على "تويتر" قائلا: "جو من البهجة والطمأنينة ترسمها الأطقم المشاركة في ماراثون اليوم على وجوه المواطنين رغم كل الإحباط الذي نعيش؛وللغد لنا نضال آخر وآخر مع شرف المواجهة رغم هول الضجيجالآن تخطينا ١٧٥٠٠ لقاح ... مبروك: