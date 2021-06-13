إبداع اللبناني بالحيل.. شبان يعبئون البنزين في سياراتهم ثم يقومون بتفريغها وبيعها في هذه المنطقة

أعلنت بلدية البربارة في قضاء جبيل، في بيان، بأن عناصر شرطة البلدية وعددا من سكان البلدة دهموا بعض الشبان، الذين أتوا من طرابلس بهدف تعبئة مادة البنزين في سياراتهم، ومن ثم عملوا على تفريغها في غالونات وبيعها في السوق السوداء. وقد سلموا الى الاجهزة الامنية بعد مصادرة الغالونات منهم.وشكر الاهالي للبلدية جهودها في السهر دوما على تأمين الامن والامان لاهلها ولاهل المنطقة.