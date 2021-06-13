لبنان

فهمي يهنىء بلدية البربارة

Lebanon 24
13-06-2021 | 09:18
A-
A+
Doc-P-832793-637591984103310019.jpg
Doc-P-832793-637591984103310019.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي التالي:

إثر اعلان بلدية البربارة في قضاء جبيل، تسليم عدد من الاشخاص الى الأجهزة الامنية بعد دهمهم اثناء قيامهم ببيع مادة البنزين في السوق السوداء، ومصادرة الغالونات منهم.

يهنىء وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، بلدية البربارة رئيسا وأعضاء، وبشكل خاص شرطة البلدية على جهودهم في تطبيق التعاميم والالتزام بها حفاظا على الأمن المجتمعي.

ويذكر الوزير فهمي بضرورة تطبيق التعميم الذي اصدره ويقضي بمنع تعبئة مادتي البنزين والمازوت في قوارير بلاستيكية (غالونات وغيرها)، متمنيا على البلديات كافة ان تحذو حذْوَ بلدية البربارة والتشدد في تطبيق التعميم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:11 | 2021-06-13
18:04 | 2021-06-13
17:42 | 2021-06-13
17:41 | 2021-06-13
17:35 | 2021-06-13
17:11 | 2021-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website