فهمي يهنىء بلدية البربارة

صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي التالي:إثر اعلان بلدية البربارة في قضاء جبيل، تسليم عدد من الاشخاص الى الأجهزة الامنية بعد دهمهم اثناء قيامهم ببيع مادة البنزين في السوق السوداء، ومصادرة الغالونات منهم.يهنىء وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، بلدية البربارة رئيسا وأعضاء، وبشكل خاص شرطة البلدية على جهودهم في تطبيق التعاميم والالتزام بها حفاظا على الأمن المجتمعي.ويذكر الوزير فهمي بضرورة تطبيق التعميم الذي اصدره ويقضي بمنع تعبئة مادتي البنزين والمازوت في قوارير بلاستيكية (غالونات وغيرها)، متمنيا على البلديات كافة ان تحذو حذْوَ بلدية البربارة والتشدد في تطبيق التعميم